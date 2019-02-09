Erdemli'de 75 işletmeye sigarayı ihlal cezası

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeni ile kapalı alanlarda sigara denetimi yapılıp, vatandaşlara sigaranın zararlarını içeren broşür dağıtılırken geçtiğimiz yıl 75 işlemeye 208 bin TL para cezası kesildi.

Kaymakamı Avnı Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Loğlaroğlu ile birlikte sigara denetimine katıldı. İlçe Kaymakamı Avni Kula, sigaranın insanlığa verdiği zararlarını anlatarak, "Sigara insan sağlığına zarar veren ve birçok kanserin oluşumuna neden olan bir alışkanlıktır. Gençlerimizin sigaraya başlamadan önce sağlıklarını düşünmelerini istiyoruz. Sigarasız bir hayat sağlıklı bir yaşam temennisinde bulunuyorum" dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Loğlaroğlu, Erdemli'de 2018 yılında 9 bin 814 işletmede sigara denetimi yaptıklarını ifade ederek, "Denetimler sonucunda 75 işletmede ihlal yapıldığı tespit edildi ve bu işletmelere 208 bin TL para cezası kesilerek, 4 işletmeye de kapama cezası verildi. Biz denetimlerimizi sıklıkla sürdürüyoruz. Çünkü sigara kullanımı nedeniyle her yıl dünyada 5 milyon, Türkiye'de de 100 bin kişinin yaşamını yitiriyor. Sigara kullanımının, halk sağlığını tehdit eden çok önemli bir sorun. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, psikolojik ve maddi sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunla mücadele edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

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