Erdemli'de 70 milyon TL kredi hedefi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'de, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Erdoğan, 2018 yılında esnafa verdikleri 56 milyon TL'lik krediyi yeni yılda 70 milyon TL'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

Erdoğan, ilçedeki esnaflara sağlanan kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu. 2018'de 350 yeni üyeye kredi verdiklerini belirten Erdoğan, "Şuanda kooperatifimizde bin 750 üye bulunmaktadır. Kredi talebi bulunan esnaflarımıza 2018'de 56 milyon TL kredi verdik. Krediler ilçe ekonomimizin büyümesine ve gelişmesine vesile olmuştur. 2019'da hedefimiz üyelerimize 70 milyon TL kredi olanağı sağlamaktır" dedi.

Erdoğan yeni yılın tüm esnaf ve üreticilere hayırlı olması temennisinde de bulundu.



FOTOĞRAFLI