Erdemli Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

MERSİN’in Erdemli ilçe belediyesinde tehlike sınıflarına ve çalışan sayısına göre her birimden belirli sayıda personele ilk yardım eğitimi verildi.Erdemli Belediyesi olası iş kazalarında, 112 acil yardım birimlerinin olay yerine ulaşıp, müdahale edecekleri zamana kadar, ilk müdahaleyi yapmak üzere her birimden olmak üzere toplam 100 personeline eğitim verdirdi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Akdeniz İlk Yardım Eğitim Merkezi'nden gelen ilk yardım uzmanları tarafından verilen ve 4 gün süren kurs sonunda kursiyerler hem teorik sınavı, hem de pratik sınavını başarı ile tamamlayıp sertifikalarını almaya hak kazandı.

İŞ GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, iş kazalarının ve sonucunda ortaya çıkan sakatlanmaların en aza indirilebilmesi ve hatta hiç olmaması için iş güvenliği eğitimini önemsediklerini belirterek, "Vatandaşa devamlı ve eksiksiz hizmet götürebilmek, sağlıklı çalışan ve kaliteli araç gereçlerle mümkündür. Öncelikli olarak çalışanlarımız da bizim hizmet alanımızdadır. Onların iş güvenliği ve sağlığı hizmet yapan bir kurum olarak bizim zaten görevimizdir. Ancak işveren olarak da onlara karşı yükümlülüklerimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ederek hiçbir çalışanımızın burnunun dahi kanamaması için önlemlerimizi alıyoruz. 2 İş güvenliği uzmanı ve 1 işyeri hekimi tarafından iş güvenliği eğitimleri düzenli olarak verilmekle birlikte, çalışanlarımızın sağlık kontrollerini yaptırıyoruz" dedi.

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