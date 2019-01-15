Erdemli Belediyesi'ne AB’den 126 bin Euro hibe

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – ERDEMLİ Belediyesi’nin Mersin Üniversitesi ile birlikte hazırladığı Yerel Kalite Sözleşmesi ve Sürdürülebilir Turizm Projesi, 126 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandı.

Projenin Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimince onaylanmasının ardından, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Ankara’ya giderek, hibe sözleşmesini imzaladı.

Yürütücülüğünü Erdemi Belediyesi, proje ortağı olarak Mersin Üniversitesi ile Yunanistan’ın Parga Belediyesi’nin yer aldığı proje ile ilçede turizmin gelişmesi ve tanıtımı için önemli bir adım atılmış oldu.

Avrupa Birliği 'Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı' kapsamında hazırlanan projede, Yunan ve Türk Belediyeleri arasında sürdürülebilir bir diyalogun geliştirilmesi, turizm alanında en iyi uygulamaların paylaşılması, Türkiye'deki yerel yönetimler ile AB üyesi ülkelerindeki yerel yetkililer arasındaki değişimin teşvik edilmesi için sürdürülebilir yapıların oluşturulması çalışmaları gerçekleştirilecek.

Proje nedeni ile Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı ziyaret eden Başkan Tollu, çalışmalara verilen destekten dolayı teşekkür etti. Başkan Tollu, belediye olarak vatandaşa nitelikli hizmet sunmak adına her türlü fırsatı değerlendirmeye gayret ettiklerini belirterek, "Mersin Üniversitesi'nin paydaş olduğu sürdürülebilir turizm anlamında bir projeyi Parga Belediyesi ile birlikte hayata geçirdik. Bir tarım bölgesi olan Erdemli’yi aynı zamanda turizmde de bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Turizmin Erdemli'de gelişmesi adına de altyapı problemlerini hal ettik. Bunun için de AB’den 13 milyon Euro hibe alan bir belediyeyiz. Bundan sonra ulaşımla ilgili merkezi idaremizin, Büyükşehir Belediyemizin yapması gereken şeyler var. Merkezi idaremizle hem büyükşehir belediyemiz ile el birliği Erdemli’nin güzel bir kent olması adına her türlü imkânı değerlendirmeye çalışıyoruz. İlerleyen süreçte çok daha güzel bir Erdemli’de hep beraber yaşayacağız" dedi.



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