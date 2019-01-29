Erdek’te sahipsiz sokak hayvanlarına mama

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde, belediye ekipleri tarafından sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara mama bırakıldı. Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokak hayvanlarının kış aylarında beslenme sıkıntısı yaşamaması için doğaya mama bıraktı. Ekipler, vatandaşlardan da sahipsiz hayvanlar için bir kap mama ile bir kap su desteğinde bulunmalarını istedi.

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