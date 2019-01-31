Erdek’te sahipsiz sokak hayvanlarına mama dağıtıldı

Tuncay ERTAN/ERDEK(Balıkesir),() - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu noktalara mama bırakıldı.

Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim gözetiminde Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Erdek Temsilcisi Eva Otansev ile birlikte, Erdek merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarının beslenebilmelerine yönelik gıda malzemeleri dağıtımında bulunuldu. Kuru kedi ve köpek maması ile etli kemiklerden oluşan mamalar sahipsiz sokak hayvanlarının yaşadığı bölgelere bırakılırken, vatandaşlardan da sahipsiz hayvanlar için bir kap mama ile bir kap su desteğinde bulunmaları istendi.

Başlatılan bu çalışma; minik dostların yaşama tutunabilmelerine katkı olarak değerlendirilirken, her canlının yaşam hakkı olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

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