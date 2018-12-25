Erdek’te amatör denizcilere kurs sonrası sınav

Basri Tuncay ERTAN/ ERDEK,(Balıkesir),()-BALIKESİR’in Erdek ilçesinde amatör denizciler önce kurs gördü, ardından sınava girdi. Erdek Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen kursa 250 kişi katıldı. Bandırma Liman Başkanlığı’nda görevli İlkan Taşkaya, tarafından verilen kurs öncesi yapılan açıklamada, Amatör Denizci Belgesi'nin 24 metreye kadar ticari faaliyette bulunmayan özel teknelerin kullanılması için gerekli olduğu duyuruldu. Konuşmanın ardından sınav öncesinde, Bandırma Liman Başkanlığı'nda görevli İlkan Taşkaya tarafından kursiyerlere eğitim verildi. Eğitimin ardından Amatör Denizcilik Belgesi sınavı yapıldı. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde tekrar yapılacak olan kurs ve sınavın sonraki yıllarda da devam edeceği belirtildi.