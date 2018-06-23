Erdek’te 50 yıldır süren balık mezatı geleneği

Tuncay ERTAN/ERDEK ()-BALIKESİR’de, Güney Marmara’nın turistik ilçesi Erdek'te, küçük kayıklarla ve oltayla avlanan balıklar 50 yıldır mezat usulüyle satılıyor. Balıkhane7e yapılan mezatla satılan balıklar, özellikle tatilcilerden büyük ilgi görüyor.

Erdek’teki balıkhanede, gün aydınlanmadan balıkçılar tarafından küçük kayıklarla ve oltalarla avlanan balıklar, açık artırma veya eksiltme yöntemiyle, miktarına göre, aracısız olarak satışa sunuluyor. Erdekliler ve özellikle de tatil için gelenler hem taze, hem de ucuz balık yeme olanağına kavuşuyor.

Satışların tellallığını yapan Murat Ubay, halka açık bu mezatın, ülkemizde sadece birkaç kentte kaldığına dikkati çekerken, "Bu mezat sayesinde hem Erdek'te oturan, hem de yaz aylarında tatile gelenler taze ve piyasaya göre çok daha ucuz balık yeme olanağına kavuşuyor" dedi. Erdek Belediyesi, mezatta alıcıdan yüzde 5,5 komisyon alırken, satıcı da yüzde 7,5 komisyon ödüyor. Balıkhanede son olarak gerçekleşen mezatta kaplar içindeki istavritler 12-17 lira arasında, sarıkanat 20 lira, mezgit 15 lira ve jumbo (karides) ise 80 lira/kilogram fiyattan satıldı.

FOTOĞRAF