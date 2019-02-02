Erdek Ziraat Odası’nda Özgör güven tazeledi

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) () - BALIKESİR'in Erdek ilçesinde 7 bin 200 üye sayısı ile en büyük oda konumunda bulunan Ziraat Odası olağan seçimli kongresi yapıldı. 28 delegenin 25 oyunu alan mevcut oda başkanı Haluk Özgör, yeniden başkan seçildi.

Erdek Öğretmen Evi Konferans Salonu'nda dün yapılan Erdek Ziraat Odası Başkanlığı kongresinde seçime tek listeyle gidildi. 28 delegenin 25 oyunu alan mevcut oda başkanı Haluk Özgör, yeniden başkan seçildi. 28 delegenin bulunduğu Erdek Ziraat Odası seçimlerinde bir kişi mazereti nedeni ile kongreye katılamazken, iki delege ise katılım sağlamadı.

Erdek Ziraat Odası Genel Kurulu’na Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakuş, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı F. Mahmut Canbaz, Erdek Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Kaplan, CHP Erdek İlçe Başkanı Metin Uysal, Mahalle Muhtarları ile Erdek Ziraat Odası delegeleri ve üyeleri katıldı.

Erdek Ziraat Odası faaliyet raporları ve tahmini bütçenin okunmasının ardından söz alan Haluk Özgör, "2015 yılının Şubat ayında göreve geldiğimiz zaman onun öncesinde üyelerimize vermiş olduğumuz sözler vardı. Bu sözlerin başında odanın yerinden şikayet vardı. Bilhassa bayanlar odamıza gelemiyordu. Bizlerde yapılan talepler doğrultusunda odanın yerini değiştirdik. Ayrıca mülkiyeti kurumumuza ait işyerinin tadilatını yaparak kiraya verdik ve buradan da gelir sağladık. 2014 yılında odanın cirosu 80-90 bin TL civarında, kar oranı 10-15 bin liraydı ve işletmede kimse çalıştırılmıyordu. Bugün ki ciromuz ise 600 bin TL civarında olup üç kişiye iş imkanı sunduk. Hedefimiz 1 trilyon cirodur. Ben işletmeyi teslim aldığımda odanın 200 bin TL civarında bir borcu vardı. Biz bunları temizledik her şeyi yoluna koyduk. Bundan önceki rahmetli olan başkanlarımız kabirlerinde rahat uyusunlar. Bunların yanı sıra odamızda gübre ve ilaç satışına başladık. Ben burada 4 yıllık çalışmamızın sonucunda odanın başarı sağladığını düşünüyorum. 4 yıldır beraber çalıştığım ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Saat 17.00'da sandıkların açılmasıyla katılım sağlayan 25 delegenin tüm oyunu alan Haluk Özgör’ün yönetim asil listesi şu isimlerden oluştu: Yusuf Ay, Zafer Sert, Özkan Çolak, Serdar Bol.

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