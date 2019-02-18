Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nde Abdullah Şenol dönemi

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) () Marmarabirlik´e bağlı 162 sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi genel kurulunda yapılan seçimi Abdullah Şenol ve ekibi kazandı.

Erdek Spor Salonunda, Recep Eren´in divan başkanlığında yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Genel Kurula CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Erdek Belediye Başkanı CHP Erdek Belediye Başkan adayı Hüseyin Sarı, AK Parti Erdek Belediye Başkan adayı Turan Gün, AK Parti Erdek İlçe Başkanı Kemal Kayan, CHP Erdek İlçe Başkanı Metin Uysal, oda başkanları ile temsilciler ile çok sayıda müstahsil katıldı. Zaman zaman gerginlik anların yaşandığı genel kurulda yönetim kurulu için oylamaya mevcut başkan Abdullah Şenol ve F. Özlem Sarı'nın başkanlıklarındaki aday listeleri katıldı. 1858 ortağın oy kullanıp, 29 oyun geçersiz sayıldığı oylamada 930 oy alan Abdullah Şenol´un listesi seçimi kazanırken, F. Özlem Sarı´nın listesine 899 oy çıktı. Buna göre yönetim kuruluna Abdullah Şenol, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Taşdelen, Kudret Yangal, Adnan Canbaz ve Mustafa Saçıl seçildiler.

Abdullah Şenol, kooperatif başkanlığından mahkeme kararıyla atılan bir kişinin aday olamayacağını ve eş durumu olduğu için Özlem Sarı´nın da yönetimine giremeyeceğini belirten bir dilekçe verdi. Divan heyeti dilekçeyi kabul ederek, incelenmek üzere seçim komitesine gönderdi. Bu arada Özlem Sarı, genel kurula bir önerge vererek, göreve seçilecek başkan ve yönetim kurulu üyelerinin maaş ve huzur hakkı almamasını istedi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

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