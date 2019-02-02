Erdek UltrAslan Bağımsız Taraftar Grubu, engellileri unutmadı

Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir) () Erdek UltrAslan Bağımsız Taraftar Grubu, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği temsilci ve üyelerini kahvaltıda buluşturdu. Düzenlenen kahvaltılı etkinliğe, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Semiha Söğüt ve yönetimi, Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı ile engelli vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, engelliler ve aileleri doyasıya bir gün yaşadı. Etkinlik sonunda kısa bir açıklama yapan Erdek UltrAslan Grubu, herkesin birer engelli adayı olduğunu hatırlatıp, “Hayatın gerçeği biz engelliler ile beraber yaşamak zorundayız. İlk kez böyle bir etkinlik yapıyoruz, ama en azından sizlerin yüzünü bir kez olsa güldürmek istedik. Bugün buraya gelerek yüreklerinizle, sevginizle güç verdiniz” açıklamasında bulundu.

Davete katılan herkese teşekkür eden Erdek UltrAslan Grubu, “Bir gün değil her daim engelli kardeşlerimizin yanındayız ve onları asla unutmayacağız. Hayat paylaşınca güzeldir. Kahvaltı davetimizde bizleri yalnız bırakmayan her zaman yanımızda hissettiğimiz bize destek olan desteklerini bizden esirgeyemeyen Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı’ya da ayrıca teşekkür ederiz.” açıklamasında bulundular.

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