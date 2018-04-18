Erdek'te mor soğan ekimi tamamlandı

BALIKESİR’in Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi’nde ‘mor soğan’ ekimi tamamlandı.

Mor soğan yetiştiricilerinden Mehmet Çetin, mahallenin en önemli geçim kaynağının mor soğan olduğuna işaret ederken, “Ancak geçen yıl ürünümüzden yeterince para kazanamadık. Aracıların, bizden kilosu 1 liraya satın aldıkları soğan marketlerde 5 liraya satıldı” dedi. Girdi fiyatlarının yüksekliğinden de yakınan Çetin, “Bir çuval gübrenin fiyatı 60-70 liraya yükseldi” diye konuştu. Ballıpınar’da yaklaşık 300 dönümlük arazide ‘Balık soğanı’ olarak da bilinen mor soğanın yetiştirildiğine dikkati çeken üreticilerden Ergin Çakır da şunları söyledi:

“25 yıldan beri bu soğanı üretiyorum. Hemen satmaya kalkıldığı takdirde fiyatlar çok düşük oluyor. Bu arada resmi ve resmi olmayan satışlar var. Örneğin ben, tüm vergilerimi ödeyerek satış yaparken, bazı kişiler, resmi olmayan satışlara yönelip ucuz fiyatla soğan satınca ürünümüz, hak ettiği fiyatı bulamıyor. Şimdi, Erdek Ticaret Odası’nın girişimleriyle kurulan ‘Bereketli Eller Kooperatifi’, geçen yıl ürünümüzün pazarlanması için bir marketler zinciri ile anlaştı. Bu arada ürünümüz ‘coğrafi işaret’ de almak üzere. Bu girişimlerin yararlı olacağına inanıyorum.”

Erdek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dilek Işıktaş da Kapıdağ’da geçen yıl ortalama 450 dekarlık alanda mor soğan ekildiğini belirtirken, “Geçen yıl ekim yapılan bu alanın 350 dekarlık bölümü Ballıpınar, kalan bölümü ise Ormanlı ve Turan mahallelerindeydi. Geçen yıl, dönüm başına yaklaşık 6 ton olmak üzere 3500 ton civarında verim alınmıştı. Bu yıl da yaklaşık bu verimi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.