Erdek SYDV 2018 yılında gerçekleştirdiği yardım miktarını açıkladı

BALIKESİR-Erdek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2018 yılında gerçekleştirdiği sosyal yardım raporunu açıkladı. Buna göre vakıf, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 3 milyon 900 bin lira yardım gerçekleştirdi.

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın (SYDV) 2019 yılı ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda vakfın geçtiğimiz yılki faaliyet raporu paylaşıldı. Rapora göre vakıf, ayni-nakdi yardım olmak üzere toplam 3 milyon 900 bin liralık yardım grçekleştirdi. Kaymakam Çalık, toplantıda yaptığı konuşmada yardıma muhtaç kişilerin yanında olduklarını ifade edip, “Sosyal Devlet anlayışı doğrultusunda vakfımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda geride bıraktığımız yıl içerisinde vatandaşlara toplamda 3 milyon 900 bin lira yardım gerçekleştirdik’’ dedi.

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