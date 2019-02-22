Erdek Kaymakamı Çalık’tan okullara ziyaret

ERDEK Kaymakamı Ekrem Çalık, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz ile birlikte okul ziyaretlerinde bulundu.

Okul ziyaretleri kapsamında ilk olarak Reşit Mazhar Ertüzün Anaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Camgöz, çocuklarla bir araya gelerek sohbet ettiler. Ardından okulun uyguladığı “Büyüklerden Masallar” projesine destek olarak çocuklara masal anlattılar. Buradaki ziyaretin ardından Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu İmam Hatip Lisesi’ne geçen Kaymakam Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Camgöz, okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, Kaymakam Çalık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü’ne, BENGİ Projesi kapsamında uygulamanın devam ettiği “Bir Umut da Sen Ol” projesi hakkında bilgiler içeren sunum yapıldı.

FOTOĞRAFLI