Erdek Kaymakamı Çalık, sel sonrası taşan dereyi inceledi

Basri Tuncay ERTAN/ ERDEK,(Balıkesir),() - BALIKESİR'in Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Erdek-Bandırma karayolunun selden taşıp, kapanmasına sebep olan derede incelemerde bulundu.

Zeytinli Mahallesi mahallesi muhtarı Ali Aydın ve mahalle sakinlerinin de hazır bulunduğu incelemede, Çeltikçi Mahallesi sınırına kadar olan bölümün DSİ tarafından temizlenmesi gündeme getirildi. Bölgede meydana gelen aşırı yağışının ardından suları taşan dere hakkında Kaymakam Çalık’a bilgi veren Zeytinli Mahallesi Muhtarı Ali Aydın, Zeytinli Mahallesi sınırları içinde bulunan Mangırcı Mevkiindeki derenin yukarıya doğru Çeltikçi Kırsal Mahallesi sınıra kadar olan yatağının acilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’ne temizletilmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Çalık ise Mahalle Muhtarı Ali Aydın’ın talebinin takipçisi olacağını sözünü vererek, bölgede su taşmalarının tekrar yaşanmaması için gerekli çalışmaların başlatılacağını ifade etti. Daha sonra aynı mahallede bulunan ve su basması neticesinde konutu zarar gören Ayşe Arslan’ın evini de ziyaret etti. İlçe Kaymakamının ziyaretinden çok memnun kalan Ayşe Arslan, BASKİ ve Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşıladığını açıkladı.

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