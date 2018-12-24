Erdal'dan, Gürkan'a ziyaret

KURŞUNLU ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Evren ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Kurşunlu ve Çevre Köyleri Kültür Sanat ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erdal Evren, derneğin faaliyetleri hakkında kısa bilgiler vererek, "Yoğun programlarınız arasında bizlere zaman ayırdığınız için dernek ve yönetimim adına teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerin yaklaştığı şu günlerde sizlerin Büyükşehir'e aday gösterilmenizin ardından kentimizin memnuniyeti ortada. Kurşunlular hep sizin yanınızda olacaktır. Kurşunlular, Hekimhan'da AK Parti seçmeninin üçte birini oluşturuyor. Hekimhan'da 75 muhtarlığımız var. Bunlarda 7 tanesi kurşunluda ama, seçmen olarak da seçmenin üçte birini oluşturuyor. Bunun yanında da Malatya’da tahminen 40 binin üzerinde bir nüfusumuz bulunuyor. Adaylığınız açıklandıktan sonra Malatyalılar Havaalanı’ndan Malatya'ya kadar büyük bir coşku ile karşıladılar. Bizlerde inşallah aynı şekilde sizlerin hep yanınızda olacağız. Derneğimiz 2010 yılında kurulmuş. Derneğimiz sosyal yardımlaşma ve öğrencilerimize burs verme noktasında yoğun olarak çalışıyor. Ayrıca senede bir defa Çiğdem Festivali yapıyoruz. İnşallah tarihi bir rekor kırmış Belediye Başkanımız olarak sizleri orada görmek isteriz. Amacı insanımızı senede bir defa da olsa sıla-i rahim yaptırmaktır. Malatya'nın sayılı festivalleri arasında gösteriliyor. Sizin tabirinizle Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir Battalgazi'yi gerek sosyal, gerek kültürel anlamda, gerçekten güzel bir noktaya getirdiniz. İnşallah Büyükşehir'e geldikten sonra da tüm şehre bu güzellikleri getireceğinizden hiç şüphemiz yok" dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Kendilerinin bu destek ifadelerinden dolayı başkanlarımızın şahsında Kurşunlu ve Hekimhanlı hemşehrilerimi ve Malatya'da yaşayan Kurşunluluları tebrik ediyorum. 24 Kasım'da adaylığımız açıklanıp, 25 Kasım'da Malatya'ya gelişimizde büyük bir coşku ile Malatyalılar bizi bağrına bastı. Kurşunluların birçoğu da oradaydı. Ben bu hassasiyetlerinden ve inceliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte sayın başkanımızın ifade ettiği gibi Çiğdem Festivali'nde de sıla-i rahim yapan tüm Hekimhanlı ve Kurşunlulu hemşerilerimizi Kurşunlu'nun yaylalarında ziyaret ederek orada çayımızı, kahvemizi içerek hem hasret giderme noktasında, hem de sıla-i rahimin kısmetinden yararlanmak amacıyla da orada olacağımı ifade etmek isterim" diye konuştu.

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