Erdal Aksünger'den Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına yeşil ışık

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 2019 yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamasının ardından partide birçok kişinin aday adaylığı gündeme geldi. Bazı ilçe belediye başkanlarının yanı sıra milletvekillerinin de göz kırptığı Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yarışına, Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger'in de katıldığı belirtildi. Aksünger'in gelecek günlerde kararını açıklaması bekleniyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yerel seçimlerde aday olmayacağına yönelik açıklamasının ardından parti kulisleri hareketlendi. Birçok ilçe belediye başkanının istediği Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine, milletvekillerinin yanı sıra CHP Parti Meclisi'nden de sıcak bakan isimler var. O isimlerden biri CHP'nin İzmir eski milletvekili olan PM Üyesi Erdal Aksünger. Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığına yeşil ışık yakan Aksünger'in, kararını henüz netleştirmediği öğrenildi. Gelecek günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi beklenen Erdal Aksünger'in, bu görüşme sonrası aday olup olmayacağına dair net bir karar vermesi bekleniyor.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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