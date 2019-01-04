Erciyes Üniversitesi, Türkiye'nin en çevreci 4'üncü üniversitesi oldu

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, ()-KAYSERİ Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Endonezya Üniversitesi tarafından yapılan 'yeşil üniversiteler’ (GreenMetric) sıralamasında, Türkiye'deki üniversiteler arasında 4'üncü sırada yer aldı.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric, 2018 yılı dünya üniversiteler sıralamasını yayımladı. Erciyes Üniversitesi, 81 ülkeden 719 üniversitenin yer aldığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 243'üncü, Türkiye Üniversiteleri arasında ise 4'üncü oldu.

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, ERÜ'nün eğitim, araştırma ve topluma hizmet boyutlarında Kayseri'ye ve ülkeye üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bunun yanı sıra öğrencilerimize ve mensuplarımıza nezih ve yaşanılabilir ortamlar sunmak için yeşil kampüs, enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamaların iyileştirilerek yaygınlaştırılması için de önemli faaliyetler yürütülmektedir. Üniversitemizin her yönüyle yüksek nitelikli bir yükseköğretim kurumu olması yönünde katkı sağlayan tüm mensuplarımıza ve paydaşlarımıza şükranlarımızı sunarız."

GREEN METRİC NEDİR?

Yeşil Üniversiteler Sıralaması (GreenMetric), Endonezya Üniversitesi tarafından üniversitelerin sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi için 2010 yılında 95 üniversite ile başlatılan bir sistem. Sistem, üniversiteleri "sürdürülebilirlik" olgusu kapsamında değerlendiriyor ve bu yönde kampuslerin gelişimini sağlamayı amaçlıyor. 'Yeşil Üniversiteler Sıralama' sistemi değerlendirme yaparken, altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendiriyor. Her değerlendirme alanı için puanlanıyor ve yükseköğretim kurumları bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanıyor.

FOTOĞRAFLI