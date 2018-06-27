Erciyes Teknopark’ta, Girişimcilik yaz kampı başlıyor

KAYSERİ, () - PRESERA Girişimcilik Yaz Kampı 16 Temmuz'da Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde başlıyor.

PreSera Girişimcilik Yaz Kampı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof.Dr.Mahmut Doğan, "Erciyes Teknopark çatısı altında çalışmalarını yürüten Sera Kuluçka Merkezi, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürerek pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir kuluçka programıdır. Sera Kuluçka Programı PreSera, Sera, AfterSera ve ProSera olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. PreSera sürecinde amaç herhangi bir iş fikri olmayan girişimci adaylarının motive edilerek süreç sonunda doğrulanmış iş fikirleri üretmelerinin sağlanmasıdır. PreSera programı, Sera aşaması için iş fikri yetiştiren bir ön program olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Doğan şöyle konuştu:

"PreSera Girişimcilik Yaz Kampı ile bizim de amacımız girişimci adaylarının teknoloji tabanlı girişimciliğe ilk adımlarını atmalarını sağlayarak; iş fikri üretirken nelere dikkat etmeleri gerekli, bir iş fikri nasıl doğrulanır, müşteri görüşmeleri nasıl yapılmalıdır gibi sorulara cevap bulmalarını sağlamaktır. İki haftalık süreç boyunca düzenlenecek eğitimler de, gerçekleştirilecek mentor seansları ve beyin fırtınası etkinlikleri ile girişimci adaylarının, teknoloji tabanlı doğrulanmış iş fikri üretmeleri hedeflenmektedir. PreSera Girişimcilik Yaz Kampı sonunda başarılı olan ekipler, Sera prototip aşamasına öncelikli katılım hakkı elde edeceklerdir. Tamamen ücretsiz olan yaz kampı başvuruları herkese açık olup, kontenjan sınırlıdır."

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