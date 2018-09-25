Erciyes Teknopark’ta, girişimcilik kampı başladı

KAYSERİ, () - PRESERA girişimcilik kampı Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde başladı.

PreSera girişimcilik kampı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, "PreSera Girişimcilik Kampı ile amacımız girişimci adaylarının teknoloji tabanlı girişimciliğe ilk adımlarını atmalarını sağlayarak; iş fikri üretirken nelere dikkat etmeleri gerekli, bir iş fikri nasıl doğrulanır, müşteri görüşmeleri nasıl yapılmalıdır gibi sorulara cevap bulmalarını sağlamaktır. Kamp boyunca düzenlenecek eğitimler de, beyin fırtınası etkinlikleri ile girişimci adaylarının, teknoloji tabanlı doğrulanmış iş fikri üretmeleri hedeflenmektedir. Böylece herhangi bir iş fikri olmayan girişimci adaylarının motive edilerek süreç sonunda iş fikri üretmiş olmaları sağlanacaktır" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Kılıç şöyle konuştu:

"PreSera Girişimcilik Kampı sonunda başarılı olan ekipler, Sera prototip aşamasına öncelikli katılım hakkı elde edeceklerdir. Tamamen ücretsiz olan girişimcilik kampı başvuruları herkese açık olup, kontenjan sınırlıdır. Girişimcilik kampının diğer düzenlenme tarihleri ise 1-5 Ekim ve 8-12 Ekim tarihleri arasında Erciyes Teknopark Sera Kuluçka Merkezi’nde olacaktır. Teknoloji odaklı iş fikri üretip girişimciliğe adım atmak isteyen herkesi PreSera Girişimcilik Kampına katılmaya davet ediyoruz."

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