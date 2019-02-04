Erciyes Teknopark'ta 'Geleceği Kodlayan Çocuklar' eğitimi

KAYSERİ, () - ERCİYES Teknopark-Habitat Derneği işbirliği içinde 7-14 yaş grubu için ücretsiz 'Geleceği Kodlayan Çocuklar' eğitimi düzenlendi.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, proje kapsamında çocukların sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknoloji ya da dijital eser oluşturmanın yollarını öğrenmelerini planladıklarını söyledi. Proje kapsamında verilen eğitimlerde çocuklara 'Hayal et-Tasarla-Yap-Paylaş' temel değerleri öğretmeyi hedeflediklerini belirten Kılıç, 'Geleceği Kodlayan Çocuklar' eğitimi çocuklar için kod okuryazarlığına giriş niteliği taşımaktadır. Eğitim içeriği Algoritma, Scratch Arayüzü, Scratch ile Oyun Tasarlama başlıklarından oluşmaktadır. Çocukların programlama ile yazılım temel becerisini ve algoritmik düşünme yetisi kazanmasını sağlayan eğitim geleceği kodlayan çocukların bilişimsel düşünme ve hareket etmeleri için ilk basamak eğitim olarak tasarlanmıştır. Erciyes Teknopark & Habitat Derneği iş birliği içinde düzenlenen gelişim eğitimlerinin yıl boyu farklı konu başlıklarında devam edecek" dedi.

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