Erciyes Teknopark'ta 23 Nisan coşkusu

KAYSERİ, () - ERCİYES Teknopark, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle program düzenledi.

Beyazşehir İMKB okulu öğrencilerine verilen TinkerCAD 3 Boyutlu Tasarım, 3 Boyutlu Yazıcılar ve Scratch Programlama eğitimleri ile genç mucitler geleceğe hazırlandı. Erciyes Teknopark tarafından Lab Erciyes Akademi faaliyetleri kapsamında düzenlenen 23 Nisan etkinliği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan” Erciyes Teknopark olarak geleceğimizin emanetçileri gençlerin teknolojiye ve girişimciliğe dair fikirleri okul dönemindeyken öğrenebilmelerini oldukça önemsiyoruz. Bu amaçla şehrimizdeki okulların Erciyes Teknopark’ı ziyaret ederek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi almaları, Sera Kuluçka Merkezi’nde girişimciliğe dair neler yapılabileceğini öğrenmeleri adına teknoloji geliştirme bölgemizde öğrencileri sık aralıklarla ağırlıyoruz. Erciyes Teknopark’ta verdiğimiz eğitimler sayesinde de çocuklarımız sadece teknoloji tüketicisi olmayıp yeni teknolojiyi üretmenin yollarını öğreniyor. Aynı zamanda bu eğitimlerle çocukların tasarım yetenekleri gelişip, hayal güçleri harekete geçiyor. Gerçekleşen eğitimlerde de gördüğümüz kadarıyla çocuklar bu tür etkinliklerle eğlenirken öğrenebiliyor." dedi

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