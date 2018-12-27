Erciyes Teknopark ile Kayseri Üniversitesi arasında hizmet protokolü imzalandı

KAYSERİ, () - ERCİYES Teknopark A.Ş. ve Kayseri Üniversitesi arasında “Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri” protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi, Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine sunmuş olduğu hizmetlerinin tamamını Kayseri Üniversitesi akademisyenlerine ve öğrencilerine de aynı şartlar ile sunacak.

Erciyes Teknopark A.Ş Tekno 3 binasında düzenlenen protokol imza törenine, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Mahmut Doğan ile Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, protokol töreninde yaptığı konuşmada, imzalanan protokol ile Kayseri Üniversitesi’nin, Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinden yararlanabileceğini kaydetti.

Rektör Çalış, “Bu protokolle Kayseri Üniversitesi de bizim Teknoparkımızdan ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisimizden faydalanacak. Kardeş üniversite Kayseri Üniversitesi ile üniversitelerimize ve Kayseri’ye en iyi şekilde hizmet edeceğiz” dedi.

Sanayi kenti Kayseri’de Erciyes Teknopark’ın çok önemli bir fonksiyon üstlendiğini belirten Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa da, “Bu protokol, öğretim elamanlarımızın Erciyes Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden faydalanması, kamu kaynaklarının etkin biçimde kullanılması açısından önemli ve ciddi bir örnektir. Bu manada Sayın Rektörümüze ve Teknoparkın Yönetim Kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Biz de Kayseri Üniversitesi olarak buradaki enerjiden faydalanarak güzel sinerjiler oluşmasına, Kayseri’ye ve ülkemize ciddi katkılar sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Erciyes Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi Hizmetleri protokolüne imza attı.