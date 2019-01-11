Erciyes'te 'Kayak Slalom İl Birinciliği' yarışı

KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü, Erciyes'te düzenlenen 'Kayak Slalom İl Birinciliği' müsabakalarında takım halinde birinci oldu.

Erciyes-Hacılar Kapı Kayak Pisti'nde yapılan, 'Kayak Slalom İl Birinciliği' yarışmasına 15 kulüpten 235 sporcu katıldı. İki gün süren yarışmalar sonucunda Spor A.Ş. Kayak Takımı 12 madalya ile birinci oldu. Kulüp sporcularından kadınlarda Melis Çıklabakkal, erkeklerde Osman Köküm kendi kategorilerinde altın madalya kazandı.

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