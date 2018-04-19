Ercişli şehit uzman onbaşı için mevlit okutuldu

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-AĞRI'nın Doğubeyazıt İlçesi'nde geçtiğimiz yıl 18 Nisan'da teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen uzman onbaşı Abdulkadir Bahçe için memleketi Van’ın Erciş ilçesinde mevlit okutuldu. Mevlit sonrası konuşan şehit uzman onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin babası Ömer Bahçe, "On oğlum olsa, tamamını da yine askere gönderir yine şehit veririm" dedi.

Geçtiğimiz yıl 18 Nisan'da Doğubayazıt İlçesi Karaburun Köyü kırsalında PKK’lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi ile şehit düşen uzman onbaşı Abdulkadir Bahçe’nin, yıl dönümü nedeni ile Erciş İlçesi'nde mevlit okutuldu. Okunan mevlit sonrası şehit Abdulkadir Bahçe için dualar edildi. Duanın ardından konuşan şehit uzman onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin babası Ömer Bahçe, "Vatan sağolsun. Oğlum Abdulkadir geçen yıl bu vakitlerde şehit düştü. On oğlum olsa, tamamını da yine askere gönderir yine şehit veririm" dedi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, sınırlarda yaşanan tabloyu herkesin fark ettiğini söyleyerek, "Vatanın bekası için görev alan bütün güvenlik güçlerimize Allah güç ve kuvvet versin. Sınırlarımızda yaşanan tablonun hepimiz farkındayız. Bu ulvi görevde şehit düşen, şahadet şerbetini içen bütün askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Mevlit'e İlçe kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108'nci Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş Askeri Şube Başkanı Yüzbaşı şahin Altıkulaç, MHP İlçe Başkanı Selahattin Şelrbetçi, şehit uzman onbaşının babası Ömer Bahçe, şehit yakınları ve çok sayıda davetli katıldı.



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