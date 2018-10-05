Ercişli kadınlar için 5 kurs açıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-VAN'ın Erciş ilçesinde 48 farklı branşta açılacak olan kursların bir bölümü, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından açıldı.

Erciş Halk Eğitim merkezi tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve mesleki kurslar, ilçe merkezinde bulunan Şehit Kaymakam Mehmet Safi Türk Sürekli Eğitim Merkezinde açıdı. Dikiş-nakış, el sanatları, sportif faaliyetler ve bağlama kurslarından oluşan 5 sınıfın açılışı da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu tarafından açıldı. Mehmetbeyoğlu, Erciş'in çeşitli mahallelerinde açılacak olan kurslarda ev hanımlarının eğitim alacağını ve kurs sonunda da belge vereceklerini söyledi. Halk Eğitim Müdürü Halis Özdaş ise farklı yerlerde kursların olduğunu belirterek; "Amacımız, hem eğitim, hem de insanlara meslek edindirmek. Meslek edinmek isteyenler bu kursları gelecekler. Kurslarımızın açılması ile birlikte de çok sayıda hanım kardeşlerimizin gelip kursa dahil olduklarını gördük. Talep oldukça da farklı branşlarda kurslarımızı açmaya devam edeceğiz" dedi.

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