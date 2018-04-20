Erciş'te görme engellilerin bisiklet keyfi

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-()-İSTANBUL'da yaşayan Eşpedal Derneği Başkanı ve aynı zamanda Görme Engelli olan Tarih Öğretmeni Mustafa İşçiler, Van'ın Erciş ilçesine gelerek Görme Engellilerle birlikte pedal çevirip farkındalık yarattı.

Görme engelli Tarih öğretmeni İşçiler, Erciş İlçesinde, kendisini gibi görme engelli olan vatandaşlarla, pedal çevirdi. İşçiler, amaçlarının bisiklet üzerinde yol arkadaşlığı yaparak engelli ve engelsiz bireyler arasında samimi ve sağlam dostluklar pekiştirmek olduğunu söyledi.

Hayatlarında ilk kez pedal çeviren Ercişli Görme Engelli vatandaşlar ise, kendileri için ilçeye gelen Tarih öğretmeni İşçilere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

