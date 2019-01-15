Erciş'te 'Erken yaşta evlilikler' paneli

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-()-VAN'ın Erciş ilçesinde, 'Erken yaşta evlilikler ' konulu panel düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen Van Valiliği Koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Erciş Belediyesi tarafından 'Erken yaşta evlilikler ve çocuk istismarı' konulu panel düzenlendi.Kaymakamlığa ait Ferhat Kurtoğlu konferans salonunda düzenlenen panele,her kurumda birer yetkili ile kadınlar katıldı.

Panelistler, kadınlara erken evlilik ile ilgili bilgiler verirken,erken yaşta zorla evlendirilen kız çocuklarının okula gitmeleri için bu bu projenin önemli olduğunu söyledi.

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