Erciş'te AK Partililer sevinç gösterisi yaptı

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van),()-CUMHURBAŞKANI ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçları açıklanmasının ardından, Van'ın Erciş İlçesi'nde AK Partililer sevinç gösterisi yaptı.

Erciş ilçesinde, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları açıklandıktan sonra kutlamalar başladı. Bir grup partili AK Parti İlçe seçim bürosunun önüne gelerek, parti önünde toplananlara karpuz, peynir ikramında bulundu. Partililer daha sonra konvoy oluşturup ellerindeki Erdoğan posterleri ve Türk Bayrakları ile şehir turu atarak sevinç gösterilerinde bulundu.

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