Erciş'te 48 bin 700 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-VAN'ın Erciş ilçesinde 48 bin 700 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

İlçenin Gölağzı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Erciş'te 48 bin 700 öğrnecinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Mehmetbeyoğlu,"Bugün karne törenine iştirak ederek, çocuklarımızın bu sevinçlerini birlikte yaşadık. Son dönemlerde Erciş’te eğitim seviyesinin de gözle görülür yükselişini hepimiz görüyoruz. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize başarılar ve iyi tatiller diliyorum" dedi.

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