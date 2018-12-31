Erciş'te 3 katlı AVM hizmete açıldı

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van),()-VAN'ın Erciş ilçesinde, işadamı İzzet Albayrak tarafından yapılan 3 katlı AVM hizmete açıldı.

İlçe Merkezi'nde 1500 metre kare üzerinde yapılan ve içesinde Sosyal hayatın yanı sıra iş yaşamına da canlılık kazandıracak, mağaza, market ve eğlence alanları bulunan AVM'nin açılışına, Ak parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahad Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Ak Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nejdet Takva katıldı. Van Milletvekili Gülaçar,memleketine yatırım yapan işadamı Aybayrak'ı tebrik ederken, hizmete açılan 3 katlı AVM'de 25 kişinin istihdam edildiğini söyledi.

İşyeri sahibi İzzet Albayrak ise, bütün yatırıkları kendi memlemeti Erciş'e yaptığını ifade ederek," 1500 metre kare alan üzerinde 3 katlı bir AVM'yi memleketimize kazanırdık. Buraya 2 milyon TL yatırım yaptım. Amacım, doğup büyüdüğüm memleketime bir katkı sunmaktır. En büyük sorunumuz, büyük firmaların gelip burada açtıkları AVM’lerde kazandıkları bütün paraları dışarıya yatırım yapmalarıdır. Bütün müşterilerimizi buraya bekliyoruz."dedi.

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