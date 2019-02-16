Erciş'e 25 kişilik istihdam sağlayacaklar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),()-VAN'ın Erciş İlçesi Van Yolu Caddesi'nde 1 milyon TL’ye mal olan 300 metrekare alan üzerine iş yeri açıldı. Sami Coşkun Durmaz ve Kenan Sönmez tarafından faaliyete sokulan Dolçe Vita isimli mağazanın ilçe de 25 kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Açılış programına, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ak Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A.Menaf Turan, Ak Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasında Erciş'in ihtiyacı olan bir işletme açtıklarını belirten işletme sahiplerinden Sami Coşkun Durmaz, ilçenin ihtiyacı olan bir işletmenin açılmasına vesile oldukları için mutlu olduklarını söyledi. Daha sonra konuşma yapan Ak Parti Erciş Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A.Menaf Turan ise işyerlerinin açılışı çoğalırsa işsizliğin kalmayacağını söyledi. Turan, "Bu işletmenin açılmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Çünkü Erciş’in bu tür işletmelere gerçekten çok ihtiyacı var. Bizim belediye yönetimi açısından ortaya koymuş olduğumuz ilkelerin birincisi yerel ekonomik kalkınmadır. Yani önce istihdam ve ekonomik kalkınma. Her birimiz bir işyeri açarsak, her birimiz bir işyerinde 5’er kişi çalıştırırsak bu memleketteki işsizliği gidermiş oluruz."dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, "Memleketimizde aş olsun, iş olsun, huzur olsun, güven olsun, gençlerimizin yüzü gülsün, caddelerimiz emin olsun, bizim arzumuz da budur. Eğer gerçekten şehrimiz güzel olursa ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında başka ilçelere, başka ile gitmezsek o zaman kendi sorunlarımızı kendi göbeğimizi kendimiz kesmiş oluruz." diye konuştu.

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