Erciş Belediyesi Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı

Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van),()-VAN'ın Erciş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası(Ben-Bir-Sen) , 2019-2020 yıllarını kapsayacak "Sosyal Denge Sözleşmesini" yeniden imzaladı.Sözleşmeyle belediyede çalışan 97 memura yüzde 15 sosyal denge artışı sağlanmış oldu.

Belediyede çalışan memurların maddi yönden desteklenmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesi amacıyla varılan anlaşmanın imzaları Erciş Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle atıldı. Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Marufoğlu ile Ben-Bir-Sen Şube Başkanı Harun Altın tarafından imzalanan sözleşmeyle 97 memura yüzde 15 Sosyal Denge tazminatı artışı sağlanmış oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Marufoğlu, Ben-Bir-Sen sendikası ile 2019-2010 yıllarını kapsayacak şekilde sosyal denge sözleşmesini imzaladıklarını belirterek,"Hem sendikanın fedakarlığı, hem belediyemizin imkanları dahilinde bir sonuç ortaya çıktı.Çıkan sonuçla sendikamız da, personelimiz de memnun kaldı.76'sı kadrolu, 21'i de sözleşmeli olmak üzere 97 personelimiz bu anlaşmaya dahil edildi. Ayrıca sosyal denge haricinde personelimizin bir yıllık yemek bedellerinin karşılanmasının sözleşmesini de imzalamış olduk. Bütün personelimize hayırlı olsun."dedi.

Ben-Bir-Sen Erciş Şube Başkanı Altın ise, belediye ile yapılan sözleşmenin hayırlı olması dileklerinde bulunarak, bu konuda kendilerine yardımcı olan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na teşekkür ettiklerini söyledi.

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