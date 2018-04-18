Ercan'ın kelebekleri sanat severlerden tam not aldı

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ercan, bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında fotoğraf sergisi açtı.

8'nci Beste Yarışması'nın 'Mersin Kelebeklerine Ezgi Arıyor' temasına adını veren Ercan, kelebeklerden oluşan fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde katılımcıları ağırlayan sergi, 20 fotoğraftan oluştu. 3 yıldır, Mersin'de yaşayan endemik kelebek türlerini fotoğraflayan Ercan, kelebeklerin en güzel anlarını ölümsüzleştirdiği fotoğraflarını beğeniye sundu. Fotoğraf severlerden tam not alan Ercan, büyük ilgi gördü.

Sergide konuşan Ercan, ''Bu fotoğraflar 3 yıllık çalışmanın ürünü. Sergideki fotoğraflarım, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüle layık görüldü. Bu nedenle beste yarışmasına da adını verdi. Fotoğraflardaki kelebekler, endemik 10 türden oluşuyor. Bunlar sadece Mersin'de yaşayan kelebekler olduğu için, kentin simgeleri durumunda. Ben de bu yüzden kentin görülmeyen bu güzelliklerini kadrajıma yansıtıp sanatseverlerin beğenisine sundum'' dedi.

Bu arada, 148 kişinin oy kullandığı yarışmada Sirokko rumuzlu eseriyle Bülent Yüksel beşinci, Amuryum rumuzlu eseriyle İlker Özöztürk dördüncü, Americana Exotica rumuzlu eseriyle Melis Özcan üçüncü oldu. Mustafa Kemal Saydam eseri 'Kuzgun ile ikinci olurken, Cem Oslu da 'Halkacıklar' bestesi ile birinciliği elde etti. Besteciler, para ile ödüllendirilirken, kelebekler de ezgisini bulmuş oldu.

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