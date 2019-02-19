Erbaalı şehidin adı kütüphaneye verildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT’ın Erbaa ilçesindeki Halk Kütüphanesine geçen yıl Şırnak’ta şehit düşen Özel Harekat Polis Memuru Sait Uslu’nun adı verildi.

Erbaa Yunus Emre Kültür Merkezinde yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren halk kütüphanesi 2 ay önce Erbaa Belediyesine ait Kongre ve Kültür Merkezine taşındı. Eski yerine nazaran daha geniş ve modern bir alanda hizmet vermeye başlayan kütüphaneye vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda 9 Haziran 2018’de Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Erbaalı Özel Harekat Polis Memuru Sait Uslu’nun adının verilmesine karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğünün onayıyla kütüphaneye ‘Erbaa Şehit Sait Uslu İlçe Halk Kütüphanesi’ adı verildi.

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