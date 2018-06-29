Erbaa'ya yapılacak kesimhane projesi için imzalar atıldı

TOKAT,() - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediyenin Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi (DOKAP) desteğiyle yapımına başlayacağı 50 büyük 100 küçükbaş hayvan kapasiteli kesimhane projesi için ilk imzalar atıldı.

Erbaa Belediyesinin inşası devam eden soğuk hava deposunun yanına yapmayı planladığı 100 küçükbaş 50 büyükbaş hayvan kapasiteli kesimhane için DOKAP ile protokol imzalandı. Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ve DOKAP Başkanı Yusuf Mengi’nin katıldığı imza töreninde proje ile ilgili bilgi veren Başkan Yıldırım ''Soğuk hava deposunu inşa ettiğimiz bölgenin yanına bir de küçük ve büyükbaş hayvan kesimhanesi yapacağız. Hem sanayi, hem tarım hem de hayvancılığın gelişmiş olduğu bir şehirde yaşıyoruz. İlçemizin ekonomisini güçlendirmek bizim belediyecilik anlayışımız içinde büyük bir önem arz ediyor. O sebeple soğuk hava deposunu, kesimhaneyi şehrimize kazandırıyoruz. Projelerimiz insana, ekonomiye büyük katkı sağlayacak projeler. Tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun'' dedi.

FOTOĞRAFLI