Erbaa protokolü din görevlileriyle bir araya geldi

İbrahim UĞUR/TOKAT, () - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebiyle Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ve İlçe Müftüsü Muhammet Kara ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Camilerin imar ve ihtiyaçları noktasında belediye olarak üstlerine düşen görevleri yerine getirmek için hassasiyet gösterdiklerini, yeni yapılan devlet hastanesinin bulunduğu arazide cami ve okul inşaatı için yerlerin ayrıldığını kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım “Din görevlileri doğumdan evlenmeye ve ölüme kadar insan için önemli olan her hadisede yanımızda olan hayatımızda önemli bir yere sahip olan görevlilerdir. Doğumdan sonra kulağımıza ezan okunmasından, nikahımızın kıyılmasına ve öldüğümüzde ebedi aleme uğurlanmamız sırasında daima yanımızdadırlar. İmamlar peygamber varisleridir. Çünkü risalet tamamlandıktan sonra peygamberimizin makamı olan minberden ve kürsülerden biz Müslümanlara onlar seslenmekte toplum hayatımızı ihya etmektedir. Onların söyledikleri ile hem bireysel yaşantımızı hem de toplumsal hayatımızı imar ederiz. Bilhassa hain darbe girişiminden sonra diyanet camiamıza bu tür din adına din dışı bidat ve hurafeleri yaygınlaştırmaya çalışan, peygambersiz bir din anlayışı yaymaya çalışan, ehlisünnet itikadını zedeleyen tutumlara karşı önemli görevler düşmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi noktasında da gayretli çalışmalar yapıldığını görmekteyiz” dedi.

Toplumda bir iyilik varsa bunun birinci mimarının imamlar ve öğretmenler olduğunu, belirten Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ”Geçmiş ümmetlerin yaşantılarından örnek alınmakla birlikte, artık geleceğe bakılmasının, bilim ve teknik ilerlemenin ülkemiz ve İslam ümmeti geleceği açısından önemli. Bu yaklaşımın topluma aktarılması noktasında din görevlilerinin de sorumluluk üstlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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