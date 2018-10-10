Erbaa'da zabıta ekiplerinden fiyat denetimi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde zabıta ekipleri market ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı.

Erbaa Belediyesi zabıta ekipleri ilçedeki market ve kurulan semt pazarlarında fiyat denetimi yaptı. Alış faturalarıyla, satış fiyatlarını karşılaştıran ekiplerin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Fahiş fiyat uygulayanların tespiti halinde cezai müeyyideler uygulayacaklarını belirten Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Nurhan Şahin ''Ekiplerimiz ilçe genelinde fahiş fiyat uygulamalarını tespit etmek amacıyla denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerimiz çerçevesinde şu ana kadar sıkıntılı bir duruma rastlamadık. Bu yönde denetimlerimiz aksamadan devam edecek'' dedi.

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