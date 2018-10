Erbaa'da muhtarlar günü kutlandı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),() - TOKAT’ın Erbaa ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar günü ilçe protokolünün katılımıyla kutlandı.

Erbaa ilçe Ziraat Odası 19 Ekim Muhtarlar günü sebebiyle bir restoranda toplantı düzenledi. Toplantıya Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Erol Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Emre Çelebi, Ziraat Odası Başkanı Arif Yılmaz Köksal, Muhtarlar Derneği Başkanı Talip Gül, il genel meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve 118 muhtar katıldı.

2019 yılında yapılacak yerel seçimlere değinen Başkan Yıldırım ''Bugün 25 mahalle muhtarımız, 74 köy muhtarımız, 3 tane beldemizde toplam 118 muhtarımızla Erbaa’mızda hep beraber kaymakamlığıyla, belediyesiyle, diğer sivil toplum kuruluşlarıyla hizmet üretmeye çalışıyoruz. 4,5 yıldır beraber çalışıyoruz, 4,5 yıldır her zaman kucaklaşıyor, her zaman yan yana gayret ediyoruz. Görev alanımız olsun veya olmasın kamusal bir hizmet üretilecekse her zaman köy muhtarlarımız ve mahalle muhtarlarımızla çalışıyor emek veriyoruz. 4,5 yılın hasadını vereceğiniz zamanlar geliyor. İnşallah böyle heybeniz dolu olur. Yeni dönemde aday olmak isteyen muhtarlarımıza başarılar dileriz. Yolları açık olsun. Emeklerinin karşılığını alırlar. Aday olmak istemeyen ben artık yoruldum yerimi yeni isimlere bırakacağım diyenlere teşekkür ederiz. Bundan sonra kalan hayatlarında onlara uzun ömürler versin ve muvaffak etsin. Zor bir görev icra ediyoruz hep beraber kısıtlı bütçelerle bazen, bazen kısıtlı imkanlarla, bazen mevzuatın zorluklarıyla mücadele ederek, çözüm üreterek kamuya, vatandaşa hizmet üretmeye çalışıyoruz. Mükafatını ahirette alacağımız bir iş yapıyoruz aslında. Bu gösterdiğimiz gayretlerin bu dünyada çok mükafatını göreceğimizi düşünmüyorum. Ama ahiret mükafatı çok olan dünya yükü ve ahiret yükü fazlasıyla olan bir işi hep beraber icra ediyoruz. 4,5 yıldır alnımızın akıyla hep beraber çalıştık. Bundan sonraki süreçte de hep beraber çalışmayı Rabbim hepimize nasip etsin'' dedi.



'HİZMETLERİ ERBAA HALKINA EŞİT ŞEKİLDE GÖTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kaymakam Bülent Karacan ise herkese eşit hizmet götürme gayretinde olduklarını belirterek ''Sorumluluk alanımız olsun veya olmasın, kamu hizmeti tek. Burada sadece köy muhtarlarımız yok. Aynı zamanda mahalle muhtarlarımız da var. Mahalle muhtarlarımız da gelip taleplerini dile getiriyorlar. Yapabileceğimiz imkanımızın yettiği hizmetleri onlara da getiriyoruz. Yani burada hizmet alanının, hizmet bölgesinin senin bölgen, benim bölgem diye ayrılmasına hiç gerek kalmadan hizmetlerin Erbaa halkına insanına her zaman dengeli şekilde orantılı şekilde götürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde bir köyümüzün içme suyu yokken diğer köyümüze ekstra bir şey yapmaya gerek olmadığı. Bir köyümüze bütün parayı harcayarak diğer köyümüzü mağdur etmeye gerek olmadığına inandık. Amaç her köye mutlaka bir şekilde dokunabilmekti. Bu da gerek yol olarak, gerek su olarak, gerek sulama suyu olarak mutlaka bir şekilde hizmet götürülmesi hedeflendi ve bunda başarıya ulaştığımıza inanıyorum.” diye konuştu.



FOTOĞRAFLI