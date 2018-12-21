Erbaa Belediyesi'nden 'Sıfır Atık' eğitimi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), () -TOKAT'ın Erbaa ilçe belediyesi 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında okullarda öğrencilere yönelik eğitim vermeye başladı.

Çöplerin ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiği ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Erbaa Belediyesi ilçedeki okullarda öğrencilere eğitim vermeye başladı. Şu ana kadar ilçedeki 9 okulda verilen eğitimlerin tüm okullarda yapılacağı belirtildi. Sıfır Atık Projesinin hedeflendiği gibi gerçekleştirilebilmesi halinde ekonomiye büyük katkı sağlayacağını kaydeden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ''Tüm atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasını hedefleyen 'Sıfır Atık Projesi' çerçevesinde ekiplerimiz okullarda çocuklarımızı bilgilendirmeye başladı. Bu eğitimlerle çocuklarımız bu konuda daha duyarlı olacaklarına inanıyorum. Sıfır Atık Projesi kapsamında belediyemize atık kutuları yerleştirmiştik. Şu anda da bilgilendirme çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılıkları arttıkça projenin ekonomiye katkısı daha belirginleşecek'' dedi.

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