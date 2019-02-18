Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ()-KIRKLARELİ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Epilepsi farkındalık eğitimi düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi’nde epilepsiyi topluma tanıtmak,öğretmek,halkı bilgilendirmek ve ilk müdahaleyi öğreterek hayat kurtarmak için Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi,Kırklareli Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkılarıyla epilepsi farkındalık eğitimi düzenlendi. Düzenlenen eğitimde Kırklareli Devlet Hastanesi’nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Emre Çiçek ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Tolga Karabacak konuşmacı olarak görev aldı.