EPDK'ya Uğurtaş'tan yanıt

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın OSB'lerin enerji maliyetleri ile ilgili sözlerine, Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkan Vekili ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı Hilmi Uğurtaş cevap verdi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın "OSB'ler enerji maliyetlerini iyi yönetsin, kendi modellerini ve yöntemlerini geliştirsin" sözlerine yanıt veren OSBDER Başkan Vekili ve İAOSB Başkanı Hilmi Uğurtaş'tan, bir şeyi iyi yönetebilmenin temel şartının doğru kararlar üretebilmekten geçtiğine dikkat çekti. Uğurtaşy şunları söyledi:

"Doğru kararların ortaya çıkması için öngörülebilir şartlar ve sağlam veriler elde olmalıdır. Oysa sanayide kullanılan enerjinin, maliyet içinde sağlıklı fiyatlandırılmasını engelleyen değişkenler mevcuttur. 'Serbest piyasa şartları bu' diyerek kenara çekilmek, sanayiciyi karanlıkta ışıksız bırakmaktır. Değişken fiyatlandırma parametrelerinin yanı sıra doğalgazı da döviz fiyatına endeksleyen bir sistemde, sanayici hangi parametrelere göre kesin maliyet hesabı yapacak ve bu fiyatla dünya pazarlarına çıkacak? Bu şartlarda, bu öngörüleri tam ve doğru yapabilmek için sanırım falcı olmak gerekmektedir. Bunun en açık örneği, EPDK tarafından yapılan YEKDEM tahminleridir. 2018 yılı Temmuz ayı için açıklanan YEKDEM öngörüsü 39.81 iken, gerçekleşme 64.50 olmuştur. EPDK'nin bile öngörmediği yüzde 62'lik bir sapmayı sanayici nasıl tahmin edebilir? Diğer yandan devletimizin sanayi politikaları içinde çok önemli bir yer tutan ve sanayinin gelişmesi ve büyümesi için üretim ve istihdam odağı olarak tespit edilen organize sanayi bölgelerini tek abonelik anlayışı içinde fiyatlandırmak ve enerjiyi zamlı almalarına seyirci kalmak, enerji maliyetleri bakımından 'OSB'lere gitmeyin' demek anlamındadır. OSB'de telin içinde kalan sanayi tesisi, OSB'nin yanı başında olmasına rağmen telin dışında kalan tesise oranla yüzde 10 daha pahalı enerji kullanıyor. Devlet ile elbirliği içinde yerli ve yabancı yatırımları yönlendirmeye çalıştığımız Organize Sanayi Bölgelerimizi enerji maliyetleri konusunda böylesine zayıf düşürmek ne denli doğrudur, takdiri siyasi karar alıcılarımıza bırakıyoruz."

Uğurtaş; enerji fiyatlandırma politikalarını oluştururken, sanayicinin ve sanayicilerin kümelendiği OSB'lerin de fikrinin alınarak, gerekli düzeltmelerin acilen yapılmasını dilediklerini vurgulayarak, "EPDK Başkanımızın OSB'ler için son kaynak tedarik tarifesi ile ilgili yürüttükleri ve bu ay sonuçlandıracakları çalışmaların olumlu sonuçlanmasını nisan ayından bugüne umutla beklemekteyiz" diye konuştu.

İZMİR, ()

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