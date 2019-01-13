EPC Hastanesi, Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü'ne sağlık sponsoru oldu

BASKETBOL Süper Liginde mücadele eden Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü’nün sağlık sponsoru EPC Hastanesi oldu.

EPC Hastanesinde yapılan törene Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay, yöneticiler, EPC Hastanesi müdürü Dr. İshak Basatemur, Ortopedist-Spor Hekimi Dr. Ercan Atalay ve hastane çalışanları katıldı.

Dr. İshak Basatemur, Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü’nün sağlık sponsoru olmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek, “Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Geçen haftaki maçta meme kanserine dikkat çekmişlerdi, biz de meme kanseri konusuna önem veren kurumuz. Kulübümüze başarılar diliyoruz elimizden geldiğince yanlarında olacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

“SOSYAL KONULARA DİKKAT ÇEKİYORUZ”

Gündoğdu Adana Basketbol Kulübü Başkanı Mehmet Işıkay ise sadece spor kulübü olmadıklarına değinerek, “Her maçımızdan önce bir sosyal konuya dikkat çekiyoruz. En son meme kanserinde farkındalık yaratıp sahaya pembe topla çıkmıştık. Buna destek veren EPC hastanesine de ayrıca teşekkür ederiz. İşbirliğimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

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