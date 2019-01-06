‘Eniştenin Suçu Ne’ isimli oyun vatandaştan tam not aldı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()-GEMLİK Belediyesi, Gemlik İnegöllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Uğultu Tiyatro Topluluğu’nun organize ettiği ve yönetmenliğini Uğur Polat’ın yaptığı ‘Eniştenin Suçu Ne?’ isimli tiyatro oyunu Gemlik’te büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta Gemlik’te hizmete giren Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde Gemlik Belediyesi, Gemlik İnegöllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Uğultu Tiyatro Topluluğu sahnelenen ‘Eniştenin Suçu Ne?’ isimli tiyatro oyunu izleyiciden tam not alırken, kültür merkezinde ilk sahnelenen tiyatro oyunu olarak ta kayıtlara geçti. 700 kişilik kapasitesi ile Gemlik’in en büyük kültür merkezi olma özelliğini de taşıyan Kültür Merkezinde sahnelenen Tiyatro oyununa ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Gecenin sonunda hem Gemlik halkına hem de oyunda emeği geçen herkese teşekkür eden Gemlik İnegöllüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Şen, oyunun yönetmeni Polat’a plaket takdim etti.

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