Enis Fosforoğlu Çukurovalılarla buluştu

ADANA'da Usta sanatçı Enis Fosforoğlu, Çukurova İlçe Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında “İyi Misin?” adlı tek kişilik oyununu Adanalılar için sahneledi. Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşan ünlü sanatçı “tek kişilik laflama” olarak nitelediği kendisinin yazıp oynadığı oyununda yaşadıklarımızı, yaşayamadıklarımızı ve hayata ilişkin ince detayları seyirciye aktarırken kimi zaman güldürüp kimi zaman hüzünlendirdi. ‘İyi misin' oyununa gelen vatandaşlar hem oyundan, hem de Fosforoğlu'nun performansından memnun kaldı. Usta sanatçı Türkçe’nin yeni nesil tarafından doğru kullanılmadığından yakındı. İki perde halinde gerçekleşen ve iki saate yakın süren oyunda geçmişin izlerinden geleceğe dair ümitlere kadar birçok anıyı izleyicileriyle paylaşan Fosforoğlu, Orhan Kemal Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. Enis Fosforoğlu'nun tek kişilik oyunu 'İyi misin' sık sık alkışlarla kesildi. Oyunun finalinde kendisine takdim edilen çiçeği alarak seyirciyi selamlayan Fosforoğlu’nu izleyiciler ayakta alkışladı. Fosforoğlu, “Çukurova Belediyesi’nde bu güzel seyirci kitlesiyle buluşmaktan çok mutluyum. Kültür ve sanata verdiği önem için Çukurova Belediyesi’ni kutluyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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