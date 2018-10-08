Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği'nden Karaisalı’da piknik

Oğuz KUŞÇU/ KARAİSALI(Adana), () - ADANA Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği öğrencileri, aileleriyle birlikte Karaisalı ilçesinde yaza elveda pikniği düzenleyerek, moral depoladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ın destekleriyle gerçekleştirilen programda aileleriyle birlikte piknik yapan 100 engelli çocuk gönüllerince eğlendi. Karaisalı merkezde bulunan Karapınar Parkında gerçekleştirilen yaza elveda pikniğinin ardından öğrenciler ve aileleri, ilçenin turizm noktalarından olan Yerköprü ve Varda Köprüsü’nü ziyaret etti. Adana Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Sinar Bulut, “Her iki başkanımıza da engellilerin yanlarında oldukları ve onların sosyalleşmesine destek verdikleri için sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

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