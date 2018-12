‘Engelsiz üniversite’ için çalışanlar ödüllendirildi

BURSA Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite’ etkinliği kapsamında çalışma yürütenlere ödülleri verildi. Etkinlikte konuşan BUÜ Rektörü Yusuf Ulcay, “Bugün üniversitemiz içerisinde engelli öğrencilerimizin ulaşamayacağı veya zorluk çekeceği bir bina kalmadı’’ dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Engelli Birimi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Engelsiz Üniversite’ etkinliği kapsamında üniversitede engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik katkı koyanlara ödülleri verildi. Etkinlikte sahne alan işitme engelli öğrenciler işaret diliyle şarkılar söyip, gösteri düzenledi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanı Naci Şahin, üniversite yöneticileri, Daire Başkanları ve öğrenciler katıldı. Engelli öğrencilerin yaşayabilecekleri sorunları tamamen ortadan kaldırdıklarını belirten Ulcay, “Üniversitemizin engelli ortamını engelsiz hale getirmek için her yıl belli noktada geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz. Çalışmalar belki yüzde yüz tamamlanmadı. Çünkü üniversitemiz her yıl ciddi oranda büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla planlananın çok üzerinde öğrenci kapasitesine sahip olduğumuz için yatırımlarımızı aynı hızla tamamlayamıyoruz. Özellikle engelli öğrencilerimiz için hassasiyetle davranıyoruz. Bugün üniversitemiz içerisinde engelli öğrencilerimizin ulaşamayacağı veya zorluk çekeceği bir bina kalmadı. Yüzde yüz olmasa da çok büyük bir kısmı tamamlandı. Bu amaçla yapacağımız yatırımlar ve çalışmalar da devam edecek” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Naci Şahin ise öğrencilerin hazırladığı gösterilerin kendisini çok duygulandırdığını ve mutlu ettiğini söyledi. Şahin öğrencilere yönelik burs vereceklerini belirtip, “Vakıf olarak bizler eğitim gören öğrencilerimize burs desteklerinde bulunuyoruz. Sayın Rektörümüzün de izni ve desteğiyle üniversitede eğitim gören 4 engelli kardeşimize de burs vermek istiyoruz. Bu kardeşlerimizin eğitimlerinde görev alan tüm akademisyenlerimize de teşekkürlerimizi iletiyoruz” sözlerini kulandı.

FOTOĞRAFLI