Engelsiz ulaşım aracı gelin arabası oldu

ANTALYA, () - İSTANBUL'da evlenerek Antalya'ya balayı için gelen ortopedik engelli Kadir Karacan ve eşi Seda Karacan özel bir sürprizle karşılaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden engelsiz ulaşım aracı talep eden çiftin aracı gelin arabası gibi balonlarla süslendi. Havalimanında kendilerini karşılayan aracı gören Karacan çifti büyük mutluluk yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Ulaşım Aracı, Antalya'da bedensel engelli olup, tekerlekli sandalye, yardımcı cihaz kullanan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan vatandaşlara hizmet veriyor. İstanbul'da evlenerek balayı için Antalya'ya gelmeye karar veren Kadir- Seda Karacan çifti, Büyükşehir Belediyesi'nden engelsiz ulaşım aracı talep etti. Talebi alan yetkililer, genç çifte özel bir sürpriz hazırladı. Araç çeşitli süsler ve balonlarla renklendirildi. Adeta bir gelin arabasına dönüşen Engelsiz Ulaşım Aracı'nı karşılarında gören Karacan çifti şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR

Ortopedik engelli Kadir Karacan ve eşini Büyükşehir Belediyesi personeli çiçeklerle karşıladı. Aracı görünce çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını ifade eden Kadir-Seda Karacan çifti, bu güzel anıyı hiç unutmayacaklarını belirterek Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Engelsiz ulaşım aracı, genç çifte gidecekleri otele kadar eşlik etti.

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