Engelsiz Sanat Festivali hazırlıkları sürüyor

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi organize edilecek olan ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan 'Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali'nin hazırlık toplantısı, Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Görev paylaşımının yapıldığı toplantıda, festival süresince dikkat edilmesi gereken konular masaya yatırılırken, izlenecek yol haritası belirlendi.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirlerin alınacağını belirten Çokakoğlu, "Çok başarılı bir hikayesi olan festivalin ikincisini yapacağız. Üzerimizde baskı hissedeceğiz. Çünkü geçen sene ciddi bir başarı elde edildi. Hem organizasyon firması hem de belediyedeki arkadaşlar güzel bir yönetim sergiledi. Bu sene de bunun bir eksiği, özrü yok. Engelli vatandaşlarımızla Engelsiz Sanat Festivali düzenliyoruz. Azami dikkat gösterilmesi gerekiyor. Yönetim Merkezi Ofisi ile tüm olaylara anında müdahale edilecek" dedi.

11 Ekim'de başlayacak olan ve Aşık Veysel anısına 'Karanlıktan Aydınlığa' parolası ile düzenlenecek festival kapsamında, kent merkezindeki farklı semtlerde konser sahneleri kurulacak. 9 Grammy ödülüne layık görülen Jose Feliciano Mersin'de olacak, eleştirmenlerin 'yaşayan en iyi gitarist' olarak tanımladığı Feliciano da festival dahilinde müzikseverler ile buluşacak.



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