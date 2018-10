Engelsiz Sanat Festivali başlıyor

MERSİN, () – MERSİN Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür, Sanat, Bilim ve Ulaştırma A.Ş. ana sponsorluğunda 11-14 Ekim tarihlerinde ikincisi yapılacak olan 'Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin hazırlıkları tamamlandı.

2'nci Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin basın bilgilendirme toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yağcı, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Yusuf İnanıroğlu, festival yürütme kurulu ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda ilk olarak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu festival hakkındaki teknik bilgileri paylaştı.

Daha sonra söz alan Başkan Kocamaz, sosyal hayatta engellilere sağlanan imkân ve kolaylıklar, bir toplumun gelişmişlik düzeyi ve çağdaşlığının ölçütü olmakla beraber insana verilen değer ve önemin belirgin yansımalar olduğunu söyledi. Engelli bireylere gösterilen anlayış ve hoşgörü, uygar bir toplum kimliği kazanmada etkin bir rol oynadığını belirten Kocamaz, "Bu uğurda bizler de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz, bir kamu kurumu olmaktan öte insan oluşumuzun özverisi ve bilinci içerisinde hizmetler sunuyoruz. Çünkü biz, Mersin’de kader birliği ettiğimiz bütün engelli kardeşlerimizi anlayarak ve yaşadıkları tüm sorunları çözerek Mersin’i engelli dostu bir kent yapmak için gerekli adımları her geçen gün daha kararlı bir şekilde atıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak engelli bireyler için yaptıkları hizmetler ve çalışmalardan nedeni ile birçok başarıya imza atarak ödüllere layık görüldüklerini ifade eden Başkan Kocamaz, "Asıl hedefimiz ödül almak değil Mersin’i engelsiz bir kent haline getirmektir. Halen büyük bir özen ve özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarımız dolayısıyla Dünya Engelliler Vakfı ve Dünya Engelliler Birliği tarafından Küresel Sosyal Farkındalık Ödülü ile onurlandırıldık. Ayrıca, 14-16 Haziran 2016 tarihleri arasında New York’ta yapılan Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine Taraf Devletler 9. Toplantısı’nda Erişilebilirlik Ödülünü almaya hak kazandık. Bu ödüller, başarımızın tescili ve kadromuzun motivasyonu için önemlidir. Ancak biz, ödül kazanmak için değil, Mersin’i engelsiz bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Gayemiz, engelli bireylerimiz ve ailelerinin yüzünde sımsıcak bir tebessüm oluşturmaktır" diye konuştu.

Geçen yıl tüm dünyada ses getiren bir etkinliğe Mersin’de hep birlikte imza attıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Engelli sanatçılarımızın eserlerinin yer aldığı, fotoğraf ve el emeği ürünlerinin sergilendiği stantlarla da her türlü sanatı gerçekleştirmek için sadece yüreğin yettiğini tüm insanlıkla paylaştık. Anladık ki yeryüzünde bize engel olacak hiçbir şey yok. Bu güzel duygularla ve yüreklerimize kazığımız, unutulmaz anılarla sonlandırdığımız 1. Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali ile yaktığımız ateşi, bu yıl ikincisi ile yeniden alevlendiriyoruz."

Bu yıl ki festivalin dünyaca ünlü ozanımız Aşık Veysel anısına düzenlenmesindeki ana nedenden söz eden Başkan Kocamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin ve kentimizin hoşgörü ve insan sevgisini tüm dünyaya gösterecek bu etkinlik ile 17 farklı ülkeden, müzik, resim, dans, fotoğraf gibi sanat dallarından toplam 149 sanatçıyı Mersin’de ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz, tüm engellerin yüreğimizdeki ışıkla aşılacağına inanıyoruz. Asıl aydınlığın ve yine asıl karanlığın yüreğimizde olduğunun inancındayız. Bu yüzden bu yıl ki festival mottomuzu ‘Karanlıktan Aydınlığa’ olarak belirledik. Festivali, dünyaca ünlü ozanımız, Aşık Veysel anısına düzenlememizdeki ana sebep de budur. Çünkü o, karanlık bir dünyaya bakan gözlerini, yüreğindeki ışıkla aydınlığa kavuşturmuştur. Yaşama dair tüm duygularını yazdığı şiirlerle ve okuduğu türkülerle dünyaya duyurmuştur. Bizim festivalimiz kalplere umut veren engelleri sanatla aşan bir temaya sahiptir. Bu sebeple festivalimizi değerli ozanımız Âşık Veysel anısına gerçekleştiriyoruz." Başkan Kocamaz konuşmasının sonunda ise 4 gün sürecek olan festival etkinlikleri için il merkezinin değişik semtlerinde konser sahneleri kurduklarını ve sergi alanları açtıklarını dile getirdi. Kocamaz, ayrıca festival süresince düzenlenecek paneller ve çalıştayların herkese açık ve ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI